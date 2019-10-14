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Акции «Яндекса» подорожали на 5% на Московской бирже

Обыкновенные акции «Яндекса» на 12.40 мск подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 4,03% до 1974,4 руб. за бумагу. В течение дня стоимость акций поднималась на 5,27% до 1998 руб. за бумагу.

Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» во время торгов на Московской бирже обвалились на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 г. Котировки компании в ходе торгов на американской бирже NASDAQ рухнули на 15,7%. Всего за день «Яндекс» потерял более $1,5 млрд капитализации.

Так инвесторы отреагировали на возможность ограничения иностранного участия в «значимых информационных ресурсах». Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму в июле депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Законопроект предполагает введение ограничения на право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Владение иностранцев и иностранных компаний, как и в случае с официально зарегистрированными СМИ, предлагается оставить в доле не более 20%. Законопроект впервые обсуждался в Госдуме 10 октября, он был представлен на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике.