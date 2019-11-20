Бывший владелец «Югры» Хотин оказался должником «Траста»
Банк непрофильных активов «Траст» оказался одним из кредиторов экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к банку. В пресс-службе «Траста» подтвердили эту информацию. «Речь идет о кредитах, которые перешли с балансов банка «Открытие» и Бинбанка», – пояснил представитель «Траста».
В прошлом году на баланс «Траста» были переданы непрофильные активы трех частных банковских групп – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, проходящих процедуру санации. Сам «Траст» на 98% теперь принадлежит Центробанку. Всего банк получил активы на 2 трлн руб., но фактически их стоимость составляет чуть более 200 млрд руб. Основная задача «Траста» – вернуть ЦБ к 2024 г. 482 млрд руб., напоминает РБК.
По словам одного из источников РБК, случай Хотина – один из крупнейших примеров реструктуризации долгов заемщиков «Траста». Однако банку непрофильных активов он должен в разы меньше, чем другим банкам, уточнил второй источник. Долг Хотина перед «Трастом» может составлять $200–300 млн, утверждает один из источников РБК. Кредиты обслуживаются, они обеспечены залогами, сказали источники, не уточняя, какими именно. Факт обеспечения кредитов РБК подтвердили в пресс-службе «Траста». «Сумму и обеспечение по сделкам мы не раскрываем, так как предмет договора является банковской тайной», – сообщили в банке.
Интересы Хотина также включают нефтедобычу и недвижимость, пишет РБК. Алексей Хотин и его отец Юрий владеют нефтяной компанией «Дулисьма» и Exillion Energу. С Алексеем Хотиным также связывают компании New Life Group и Sky Property, которые владели 1,5 млн кв. м офисной недвижимости в Москве и Московской области. Как писал «Коммерсантъ», Хотин-младший также может быть владельцем гостиницы «Москва» на Охотном Ряду. Ранее активы в сфере недвижимости Хотин не признавал.