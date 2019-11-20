Бывший владелец «Югры» Хотин оказался должником «Траста»

По словам одного из источников РБК, случай Хотина – один из крупнейших примеров реструктуризации долгов заемщиков «Траста». Однако банку непрофильных активов он должен в разы меньше, чем другим банкам, уточнил второй источник. Долг Хотина перед «Трастом» может составлять $200–300 млн, утверждает один из источников РБК. Кредиты обслуживаются, они обеспечены залогами, сказали источники, не уточняя, какими именно. Факт обеспечения кредитов РБК подтвердили в пресс-службе «Траста». «Сумму и обеспечение по сделкам мы не раскрываем, так как предмет договора является банковской тайной», – сообщили в банке.