Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

В обсуждении инициатив принимают активное участие Альфа-банк и «Открытие», подтвердили РБК их представители. По словам директора по мониторингу операций Альфа-банка Алексея Голенищева, применяемую сейчас схему следует либо отменить, либо изменить. Возобновление платежа должно быть опциональным, добавил он. «Открытие» поддерживает эти инициативы, но они не должны усложнять процедуру для добросовестных клиентов, считает вице-президент банка Сергей Селезнев. Предложенные изменения не решат проблему, но помогут банкам бороться с мошенниками, увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, утверждает директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.