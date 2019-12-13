Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Банки предложили изменить механизм осуществления денежных переводов, проходящих без согласия клиента, заявил РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков. По его словам, банки предлагают увеличить срок блокировки сомнительных переводов, а также разрешить возвращать деньги клиенту в том случае, если связаться с ним для подтверждения операции не удалось. Эти инициативы обсуждались во время последней встречи банковских сотрудников, ответственных за безопасность, на площадке АБР, уточнил Войлуков.
«Корректировка действующего механизма противодействия несанкционированным операциям путем увеличения срока приостановки транзакций не принесет положительного эффекта», — заявил РБК представитель Центробанка (ЦБ). Он не стал комментировать идею изменить механизм проведения сомнительных операций.
В обсуждении инициатив принимают активное участие Альфа-банк и «Открытие», подтвердили РБК их представители. По словам директора по мониторингу операций Альфа-банка Алексея Голенищева, применяемую сейчас схему следует либо отменить, либо изменить. Возобновление платежа должно быть опциональным, добавил он. «Открытие» поддерживает эти инициативы, но они не должны усложнять процедуру для добросовестных клиентов, считает вице-президент банка Сергей Селезнев. Предложенные изменения не решат проблему, но помогут банкам бороться с мошенниками, увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, утверждает директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
В свою очередь ВТБ и Райффайзенбанк не видят необходимости в данных инициативах. Их представители заявили РБК, что они не участвуют в обсуждении предложений. Два дня являются достаточным сроком для связи с клиентом, считают в банках.
Сейчас банк-отправитель может заблокировать денежный перевод физического лица на двое суток, если он имеет признаки совершения операции без согласия клиента. В эти два дня банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции. Если в указанный срок связаться с клиентом не удалось, то банк должен осуществить операцию и перевести деньги получателю.