Индекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с февраля 2013 года
Индекс РТС на Мосбирже превысил отметку 1600 пунктов впервые с февраля 2013 г. Как свидетельствуют данные торгов на 10.32, индекс вырос на 0,81% к уровню закрытия в среду, до 1601,92 пункта. По состоянию на 12.52 индекс снизился до 1598,81 пункта.
Накануне исторический рекорд установил индекс Мосбиржи, впервые преодолев отметку в 3100 пунктов. По итогам среды индекс составил 3104,28 пункта. Исторический максимум был обновлен во время эскалации конфликта между США и Ираном, а также из-за рекордно низкой инфляции, которая по итогам 2019 г. составила 3%, сообщал ЦБ.
Структура индексов Мосбиржи и РТС одинаковая, однако индекс Мосбиржи – рублевый, а РТС – долларовый.