Индекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с февраля 2013 года

Индекс РТС на Мосбирже превысил отметку 1600 пунктов впервые с февраля 2013 г. Как свидетельствуют данные торгов на 10.32, индекс вырос на 0,81% к уровню закрытия в среду, до 1601,92 пункта. По состоянию на 12.52 индекс снизился до 1598,81 пункта.