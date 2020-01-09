«Альфастрахование» хочет купить петербургского страховщика «Капитал-полис мед»

В «АльфаСтраховании» «Интерфаксу» подтвердили, что компания ведет переговоры с СК «Капитал-полис мед». В сообщении страховщика говорится, что у него уже есть опыт интеграции компаний, которые занимаются обязательным медицинским страхованием (ОМС) в различных регионах. Ходатайство было подано 30 декабря прошлого года.