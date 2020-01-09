Финансы

«Альфастрахование» хочет купить петербургского страховщика «Капитал-полис мед»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предварительное согласие на покупку «АС холдингом» (компания, входящая в группу АО «АльфаСтрахование») 100% долей в уставном капитале петербургского ООО СК «Капитал-полис мед». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В «АльфаСтраховании» «Интерфаксу» подтвердили, что компания ведет переговоры с СК «Капитал-полис мед». В сообщении страховщика говорится, что у него уже есть опыт интеграции компаний, которые занимаются обязательным медицинским страхованием (ОМС) в различных регионах. Ходатайство было подано 30 декабря прошлого года.

СК «Капитал-полис мед» — дочерняя компания СК «Капитал-полис», созданной в 1993 г. в Санкт-Петербурге Алексеем Кузнецовым и «группой единомышленников», говорится на ее сайте. Компания имеет действующую лицензию на ОМС.

В группу «АльфаСтрахование» входят универсальный страховщик АО «АльфаСтрахование», страховщик жизни «АльфаСтрахование-жизнь», а также «АльфаСтрахование — ОМС» и «Медицина АльфаСтрахование».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.