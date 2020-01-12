ЦБ рассказал подробности новой схемы пенсионных выплат

Стандартный план рассчитывается на 15–20 лет вперед, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года, сказал Швецов. Он также отметил, что люди смогут сами выбрать пенсионный фонд, а в случае остатка накоплений их можно будет передавать по наследству. Сбережения по ГПП будут доступны при достижении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Предполагается, что закон о ГПП примут к 1 июля 2020 г.