ЦБ рассказал подробности новой схемы пенсионных выплат
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете» рассказал подробности новой схемы пенсионных накоплений – гарантированного пенсионного плана (ГПП). Согласно новым правилам, россияне смогут либо приобрести пожизненный пенсионный план, либо забрать накопленное сразу, но для этого им придется заплатить подоходный налог – 13%.
Стандартный план рассчитывается на 15–20 лет вперед, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года, сказал Швецов. Он также отметил, что люди смогут сами выбрать пенсионный фонд, а в случае остатка накоплений их можно будет передавать по наследству. Сбережения по ГПП будут доступны при достижении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Предполагается, что закон о ГПП примут к 1 июля 2020 г.
В конце октября Минфин обнародовал законопроект о ГПП. Это новая государственная накопительная пенсионная система, которая придет на смену действовавшей в России до 2014 г. В эту систему можно будет перевести пенсионные накопления, замороженные в 2014 г. Минфин разрабатывал законопроект совместно с Центробанком. Главным отличием новой системы от ранее существовавшей является необходимость самостоятельно позаботиться о собственных пенсионных сбережениях. Ранее платеж работодателя делился на две части – 16% направлялось на выплату страховых пенсий (нынешним пенсионерам) и 6% – на накопления самого сотрудника. Но в 2014 г. правительство приняло решение направить на страховую часть пенсии и эти 6%.