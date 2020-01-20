Сбербанк обогнал «Газпром» по рыночной капитализации

В прошлом году акции «Газпрома» выросли почти на 70%, и в этот рост уже были заложены новости о поэтапном повышении нормы дивидендных выплат, напоминает он. Цены на газ в Европе остаются невысокими, что может негативно влиять на стоимость бумаг компании, продолжает Суверов. И добавляет, что на акции Сбербанка существенное положительное влияние оказывает рубль, укрепляющийся с прошлого года: банк получает прибыль в рублях, и динамика курса национальной валюты учитывается рынком.