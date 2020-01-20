Сбербанк обогнал «Газпром» по рыночной капитализации
К 18.01 мск капитализация Сбербанка достигла 5 трлн 998,44 млрд руб., обыкновенные акции банка росли на 1,7%, префы – также на 1,7%. При этом стоимость «Газпрома» снизилась до 5 трлн 996,97 млрд руб. на фоне снижения акций концерна на 0,8%.
К закрытию торгов 20 января акции Сбербанка стоили 266,28 руб. (рост на 1,44% по итогам дня), капитализация компании оценивалась в 5,75 трлн руб. Акции «Газпрома» стоили на закрытии торгов 253,5 руб. (снижение на 0,74%), капитализация компании превышала 6 трлн. «Роснефть» занимает третье место с капитализацией в 5,14 трлн руб.
В очередной рокировке «Газпрома» и «Сбербанка» по размеру капитализации нет ничего случайного: это объясняется фундаментальными причинами, говорит старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов.
В прошлом году акции «Газпрома» выросли почти на 70%, и в этот рост уже были заложены новости о поэтапном повышении нормы дивидендных выплат, напоминает он. Цены на газ в Европе остаются невысокими, что может негативно влиять на стоимость бумаг компании, продолжает Суверов. И добавляет, что на акции Сбербанка существенное положительное влияние оказывает рубль, укрепляющийся с прошлого года: банк получает прибыль в рублях, и динамика курса национальной валюты учитывается рынком.