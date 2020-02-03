Торги на китайских биржах открылись обвалом котировок

Как отмечает Bloomberg, падение котировок на биржах материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2015 г. «Очень трудно торговать акциями. Невозможно предсказать, как эта болезнь будет развиваться. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка вируса, не говоря уже о биржевых трейдерах», – заявил Bloomberg председатель пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувэй. «Многие люди на рынке не сталкивались с такими ситуациями, как сегодня. Вы не можете обвинять людей в том, что они хотят наличных, когда чувствуют, что их здоровье находится в опасности», – прокомментировал ситуацию управляющий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership Фанг Руи.