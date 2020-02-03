Торги на китайских биржах открылись обвалом котировок
Торги на фондовых биржах Китая в понедельник, 3 февраля, открылись падением котировок более чем на 8%. Площадки возобновили торги после длительных новогодних праздников. Новый год в Китае по лунному календарю наступил 25 января, последний раз торги проводились 23 января. Индекс Shanghai Composite (Шанхайская фондовая биржа) в начале торгов потерял 8,73% и опустился до 2717 пунктов. Индекс Shenzhen Component (Шэньчжэньская фондовая биржа) снизился на 9% до 9706 пунктов, индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 0,4% до 26302,5 пункта.
Обвал на фондовых рынках материкового Китая наблюдается на фоне распространения в стране коронавируса нового типа. По последним данным, в Китае число заразившихся превысило 17 000 человек, из них более 360 человек погибли.
Как отмечает Bloomberg, падение котировок на биржах материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2015 г. «Очень трудно торговать акциями. Невозможно предсказать, как эта болезнь будет развиваться. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка вируса, не говоря уже о биржевых трейдерах», – заявил Bloomberg председатель пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувэй. «Многие люди на рынке не сталкивались с такими ситуациями, как сегодня. Вы не можете обвинять людей в том, что они хотят наличных, когда чувствуют, что их здоровье находится в опасности», – прокомментировал ситуацию управляющий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership Фанг Руи.