Рубль слабеет на торгах на Московской бирже
Рубль теряет позиции на торгах на Московской бирже в понедельник. Курс доллара превысил 64 руб. впервые с 4 декабря. По данным на 11.38 мск, он составлял 64,02 руб., что выше на 12 коп. уровня закрытия торгов в пятницу. Однако закрепиться на этом уровне доллару не удалось – по состоянию на 11.53 он стоит 63,95 руб. Евро стоит на бирже 70,71 руб., что на 17 коп. меньше, чем в пятницу вечером.
Торги на фондовых биржах Китая 3 февраля открылись падением котировок более чем на 8%. Индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи снизился на 8,73% до 2717 пунктов, индекс Shenzhen Component Шэньчжэньской фондовой биржи упал на 9% до 9706 пунктов. Обвал котировок на китайских площадках наблюдается на фоне распространения коронавируса нового типа. Однако на Московской бирже паники нет – индекс Мосбиржи снижается всего на 0,09%.