Рубль слабеет на торгах на Московской бирже

Рубль теряет позиции на торгах на Московской бирже в понедельник. Курс доллара превысил 64 руб. впервые с 4 декабря. По данным на 11.38 мск, он составлял 64,02 руб., что выше на 12 коп. уровня закрытия торгов в пятницу. Однако закрепиться на этом уровне доллару не удалось – по состоянию на 11.53 он стоит 63,95 руб. Евро стоит на бирже 70,71 руб., что на 17 коп. меньше, чем в пятницу вечером.