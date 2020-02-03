АСВ начало выплачивать страховое возмещение через онлайн-приложение
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало осуществлять онлайн-выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, у которых Центробанк ранее отозвал лицензию. Первыми воспользоваться новым сервисом и получить страховое возмещение через приложение «Сбербанк онлайн» могут вкладчики НВКбанка, отмечается в сообщении агентства.
Онлайн-выплаты стали возможными благодаря реализации агентством проекта «Электронное АСВ». Новый сервис позволяет банкам-агентам принимать заявления о выплате возмещения в электронной форме и осуществлять их через онлайн-приложения. В начале 2020 г. Сбербанк первым уведомил АСВ о завершении тестирования этого сервиса и готовности к его применению.
Воспользоваться сервисом для онлайн-выплат смогут клиенты, у которых на устройствах установлена версия приложения «Сбербанк онлайн» для Android. Вкладчики также могут воспользоваться веб-версией. Электронный сервис, о котором идет речь, могут использовать все банки-агенты при условии их технической готовности. «Данный сервис позволит расширить доступность услуг АСВ для вкладчиков, а также будет способствовать повышению скорости, удобства и качества обслуживания», – отмечается в сообщении.
О планах начать выплачивать вкладчикам возмещение при помощи онлайн-механизма в сентябре прошлого года заявил гендиректор АСВ Юрий Исаев. Механизм страховых выплат станет дистанционным и безналичным, обещал он. По его словам, сейчас уже более 50% населения используют цифровые каналы. «Мы тоже должны за этим следовать и быть в тренде», – говорил Исаев. Сейчас выплаты начинаются через две недели после наступления страхового случая. АСВ планирует вдвое сократить этот срок в ближайшие три – четыре года, отмечал он. Исаев также пояснял, что сейчас после страхового случая формируется реестр и отгружается в банки-агенты. Проект «Электронное АСВ» позволит создать общий реестр, к которому сможет обратиться любой банк-агент, любая платежная система. Таким образом вкладчик сможет выбрать, каким именно способом ему получить выплату, уточнял Исаев.