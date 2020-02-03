АСВ начало выплачивать страховое возмещение через онлайн-приложение

О планах начать выплачивать вкладчикам возмещение при помощи онлайн-механизма в сентябре прошлого года заявил гендиректор АСВ Юрий Исаев. Механизм страховых выплат станет дистанционным и безналичным, обещал он. По его словам, сейчас уже более 50% населения используют цифровые каналы. «Мы тоже должны за этим следовать и быть в тренде», – говорил Исаев. Сейчас выплаты начинаются через две недели после наступления страхового случая. АСВ планирует вдвое сократить этот срок в ближайшие три – четыре года, отмечал он. Исаев также пояснял, что сейчас после страхового случая формируется реестр и отгружается в банки-агенты. Проект «Электронное АСВ» позволит создать общий реестр, к которому сможет обратиться любой банк-агент, любая платежная система. Таким образом вкладчик сможет выбрать, каким именно способом ему получить выплату, уточнял Исаев.