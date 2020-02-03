Сбербанк сообщил о назначении нового руководителя дирекции GR
Новым руководителем дирекции GR (government relations – взаимодействие с органами государственной власти) Сбербанка назначен Олег Семененко, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В новой должности Семененко займется выстраиванием системного взаимодействия с федеральными органами власти в интересах корпоративных клиентов банка, будет отвечать за запуск и сопровождение программ льготного кредитования, а также займется работой с крупнейшими бизнес-объединениями предпринимателей и партнерами, отмечается в сообщении.
Ранее Семененко занимал должность управляющего директора департамента по работе с государственным сектором Сбербанка. До этого более шести лет работал в инвестиционном банкинге, в том числе руководителем сети «Тройка диалог», отвечая за все российские офисы компании. Прошлый руководитель дирекции – вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покинул свой пост в конце 2019 г. Причину его увольнения в компании не называют.