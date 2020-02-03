Сбербанк сообщил о назначении нового руководителя дирекции GR

Ранее Семененко занимал должность управляющего директора департамента по работе с государственным сектором Сбербанка. До этого более шести лет работал в инвестиционном банкинге, в том числе руководителем сети «Тройка диалог», отвечая за все российские офисы компании. Прошлый руководитель дирекции – вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покинул свой пост в конце 2019 г. Причину его увольнения в компании не называют.