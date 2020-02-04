Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Наличие такого положения в новой версии закона изданию подтвердили изданию два участника рабочей группы по разработке законопроекта и представитель Минюста. Представитель министерства объяснил, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов». Взыскателей таким образом планируют защитить от агрессии должников.
Закон в его действующей редакции обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками. То есть называть свою фамилию, имя и отчество до начала требований о возврате задолженности. Новая редакция предоставит взыскателям право называть имя и идентификационный код. Его будут присваивать свои сотрудникам работодатели. Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В ФССП) и Банке России не ответили на запросы РБК. В банках поддерживают инициативу по использованию цифровых идентификаторов, в организациях, занимающихся защитой прав заемщиков возражают против нововведения. Правозащитники называют идентификаторы для коллекторов «двойными стандартами» и отмечают, что на коллекторов с цифровыми псевдонимами будет невозможно подать жалобу.