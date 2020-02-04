Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Закон в его действующей редакции обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками. То есть называть свою фамилию, имя и отчество до начала требований о возврате задолженности. Новая редакция предоставит взыскателям право называть имя и идентификационный код. Его будут присваивать свои сотрудникам работодатели. Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.