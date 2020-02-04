Экс-чиновник Минздрава займется развитием медицинских продуктов Сбербанка

Мелик-Гусейнов работает в сфере здравоохранения порядка 20 лет. Департамент проектной деятельности Минздрава он возглавил в 2019 г., а до этого четыре года был директором НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения г. Москвы.