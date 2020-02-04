Экс-чиновник Минздрава займется развитием медицинских продуктов Сбербанка
Бывший руководитель департамента проектной деятельности Минздрава Давид Мелик-Гусейнов назначен главным исполнительным директором по индустрии здравоохранения, директором центра «Медицинские продукты и сервисы» Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации.
Центр занимается созданием и продвижением медицинских продуктов и сервисов Сбербанка, в том числе страховых, информационных и цифровых. Мелик-Гусейнов будет находиться в двойном подчинении – старшему вице-президенту, руководителю дирекции по развитию экосистемы банка Андрею Ванину и руководителю блока «Управление благосостоянием» старшему вице-президенту Наталье Алымовой.
Мелик-Гусейнов работает в сфере здравоохранения порядка 20 лет. Департамент проектной деятельности Минздрава он возглавил в 2019 г., а до этого четыре года был директором НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения г. Москвы.