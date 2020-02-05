Суд арестовал акции компании, владеющей недвижимостью Аветисяна в Италии
Фонд Baring Vostok (через кипрскую Evison владеет 41% банка «Восточный») добился в суде Лукки (Италия) ареста доли в компании Immobiliare Roma, которая владеет недвижимостью другого акционера «Восточного» Артема Аветисяна в Тоскане и на 91% принадлежит его сестре: эту долю и арестовал суд. Однако суд отказал в аресте недвижимости Аветисяна в Италии, которая принадлежит лично ему и его матери. Заявление об обеспечительных мерах было подано в поддержку другого иска в суде Кипра, где Baring через Evision выдвинул Аветисяну претензии на $37,7 млн. Рассмотрение этого иска по существу пока не началось.
Об этом написал РБК и подтвердил представитель Baring Vostok: иск в окружной суд Лимасола и ходатайство об аресте имущества Аветисяна связаны с тем, что он, его партнер Шерзод Юсупов (миноритарий «Восточного»), «Финвижн» и другие лица, сговорившись, совместно предприняли шаги, чтобы захватить банк и таким образом нанести ущерб фондам. Опасаясь последствий, Аветисян предпринял ряд шагов по сокрытию собственности в Италии, где он является резидентом. Обеспечительные меры в виде ареста акций итальянской компании, оформленных на родственников Аветисяна, призваны предотвратить дальнейшие попытки Аветисяна переместить свои активы на время рассмотрения дела, рассказал представитель фонда.
Evison удовлетворен решением об аресте части активов Аветисяна в Италии и продолжит соответствующие судебные разбирательства. При этом компания использует все релевантные, в том числе признанные судами других юрисдикций, документы для доказательства его вины, рассказал представитель Evison.
Baring Vostok злоупотребляет правом и заявляет абсолютно противоречивые позиции по одному тому же ключевому вопросу в разных судебных процессах, утверждает представитель «Финвижн». Он отметил, что для обоснования ущерба в итальянском суде позиция Baring Vostok кардинально изменилась в выгодном для фонда русле. «Теперь они заявляют, что рыночная стоимость банка составляет 30,7 млрд руб., или около 4 коп. за 1 акцию», – сказал представитель.
«Восточный» второй год переживает корпоративный конфликт. В июне 2019 г. по решению суда Evison исполнила опцион и продала «Финвижн» почти 10% акций банка. Контроль над банком перешел к Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали основателя фонда Майкла Калви и еще шесть человек, обвинив в хищении у банка 2,5 млрд руб.
С 2013 г. Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми в Италии, пишет РБК со ссылкой на иск фонда. Его подлинность подтвердили два собеседника, знакомых с их содержанием. Стоимость недвижимости Аветисяна оценивается в сумму от 14,3 млн до 20,7 млн евро, говорится в иске. С 2017 г. Аветисян владеет компанией Immobiliare Roma S.r.l, которую возглавляет его сестра Анна Аветисян. Immobiliare Roma S.r.l. в свою очередь владеет 14 объектами недвижимости в Лукке, Форте-деи-Марми и Флоренции стоимостью около 20 млн евро. О том, что Аветисян владеет недвижимостью в Тоскане, оцениваемой в 20 млн евро, писало агентство ANSA в июне 2019 г.
Адвокат Анны Аветисян назвала непонятными требования Evison наложить запрет на отчуждение долей компаний Immobiliare Romа, принадлежащей Аветисян, «которую ничего не связывает с корпоративным спором вокруг банка "Восточный». Она отметила, что иски в Италии умышленно были поданы 30 декабря, чтобы ответчики не смогли надлежаще подготовиться в праздничные дни. Есть большая вероятность отменить решение суда в связи с безосновательностью требований Evison и отсутствием юрисдикции у кипрского суда, с которым данные разбирательства в Италии связаны, полагает адвокат.