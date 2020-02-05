Суд арестовал акции компании, владеющей недвижимостью Аветисяна в Италии

С 2013 г. Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми в Италии, пишет РБК со ссылкой на иск фонда. Его подлинность подтвердили два собеседника, знакомых с их содержанием. Стоимость недвижимости Аветисяна оценивается в сумму от 14,3 млн до 20,7 млн евро, говорится в иске. С 2017 г. Аветисян владеет компанией Immobiliare Roma S.r.l, которую возглавляет его сестра Анна Аветисян. Immobiliare Roma S.r.l. в свою очередь владеет 14 объектами недвижимости в Лукке, Форте-деи-Марми и Флоренции стоимостью около 20 млн евро. О том, что Аветисян владеет недвижимостью в Тоскане, оцениваемой в 20 млн евро, писало агентство ANSA в июне 2019 г.