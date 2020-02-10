Более $4 млрд похитили мошенники у инвесторов в криптовалюты в 2019 году
Злоумышленники с помощью различных схем похищают все больше средств у инвесторов в криптовалюты. В 2019 г. им удалось заполучить минимум $4,3 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Chainalysis. За предыдущие два года они похитили в совокупности $3 млрд.
Если в 2017 г. наблюдался бум на сомнительные первичные размещения криптовалют (ICO), а в 2018 г. было много хакерских атак, то в прошлом году самым популярным способом мошенничества стали финансовые пирамиды. Примерно 90% украденных средств пришлось на шесть таких схем в 2019 г., отмечает Chainalysis. Мошенники выдавали их за привлекательные инвестиционные возможности, пользуясь наивностью неопытных инвесторов, желающих быстро разбогатеть на криптовалютах.
Одной из таких схем оказалась онлайн-платформа для торговли криптовалютами PlusToken, пишет WSJ. В июне 2019 г. китайские власти признали ее финансовой пирамидой и арестовали шестерых граждан Китая, предположительно управлявших ею с островного государства Вануату в Тихом океане. После этого сайт PlusToken перестал работать, а клиенты потеряли возможность вывести средства. По данным Chainalysis, PlusToken привлекла как минимум $2 млрд в 2018 г. и первой половине 2019 г., в основном от инвесторов из Китая и Южной Кореи.
Причем роль гендиректора PlusToken на встречах и конференциях выполнял некий россиянин, известный только как Лео, пишет WSJ. Прежде он якобы работал в Google над созданием искусственного интеллекта. PlusToken утверждала, что он даже договорился об инвестициях на сотни миллионов долларов с британской королевской семьей. В качестве подтверждения она опубликовала в феврале 2019 г. в Facebook фотографии, как этот человек разговаривает с принцем Чарльзом на благотворительном мероприятии в Лондоне.
Как заявила WSJ представитель Alphabet, материнской компании Google, она не может подтвердить, работал ли этот человек в компании. Получить комментарий у представителей принца Чарльза газете не удалось.