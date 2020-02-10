Более $4 млрд похитили мошенники у инвесторов в криптовалюты в 2019 году

Причем роль гендиректора PlusToken на встречах и конференциях выполнял некий россиянин, известный только как Лео, пишет WSJ. Прежде он якобы работал в Google над созданием искусственного интеллекта. PlusToken утверждала, что он даже договорился об инвестициях на сотни миллионов долларов с британской королевской семьей. В качестве подтверждения она опубликовала в феврале 2019 г. в Facebook фотографии, как этот человек разговаривает с принцем Чарльзом на благотворительном мероприятии в Лондоне.