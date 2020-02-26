Промсвязьбанк отказался от развития платежной системы Blizko
Промсвязьбанк решил отказаться от развития платежной системы Blizko. С 22 апреля она прекратит переводы денег без открытия счета. Оператор системы «Связь-банк» (присоединяется к Промсвязьбанку по решению совета директоров от 18 февраля), не смог продать ее конкурентам, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщили газете в Промсвязьбанке, дальнейшее развитие системы признанно нецелесообразным. а закрытие этого направления было запланировано уже давно. На сайте Blizko сообщается, что Связь-банк принял решение о прекращении ее деятельности и исключении банка из реестра операторов платежных систем Центробанка с 22 апреля. В сообщении указывается, что выплата или возврат отправленных переводов с этой даты будет осуществляться в особом порядке. О нем объявят до 25 марта.
По словам собеседников «Ъ» на рынке денежных переводов, представители Связь-банка пытались продать систему за 200 млн рублей, но она никого не заинтересовала. Центробанк, оценивая объем трансграничных переводов без открытия счета, учитывает данные платежных систем Blizko, Contact, Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и «Почты России». По данным исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, в последние несколько лет Blizko занимала незначительную долю рынка в несколько процентов.
Всего на рынке переводов без открытия счетов работает восемь платежных систем. Лидерами в совместном исследовании фонда «Сколково» и компании VR_Bank называются «Золотая корона», «Юнистрим» и Western Union. Финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский отметил, что через трех-пяти лет количества участников рынка сократится до трех платежных систем. Общий оборот трансграничных операций физических лиц через системы денежных переводов РФ в 2019 г. снизился по сравнению с предыдущим годом на 10,5%, до $10,9 млрд, после роста в 2017 г. на 23,4% и на 2,9% в 2018 г.