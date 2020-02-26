Промсвязьбанк отказался от развития платежной системы Blizko

Всего на рынке переводов без открытия счетов работает восемь платежных систем. Лидерами в совместном исследовании фонда «Сколково» и компании VR_Bank называются «Золотая корона», «Юнистрим» и Western Union. Финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский отметил, что через трех-пяти лет количества участников рынка сократится до трех платежных систем. Общий оборот трансграничных операций физических лиц через системы денежных переводов РФ в 2019 г. снизился по сравнению с предыдущим годом на 10,5%, до $10,9 млрд, после роста в 2017 г. на 23,4% и на 2,9% в 2018 г.