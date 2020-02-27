Сбербанк предложил выделить грант на разработку лекарств от коронавируса

Сбербанк предложил выделить научным институтам грант для разработки лекарств от коронавируса нового типа, заявил президент Сбербанка Герман Греф. Соответствующее предложение обсуждалось с правительством, сказал он. По его словам, Сбербанк может пострадать из-за заражения вирусом клиентов банка. Однако сейчас оценивать последствия распространения коронавируса еще рано, отметил он. Греф назвал ситуацию с вирусом непредсказуемой.