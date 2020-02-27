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Сбербанк предложил выделить грант на разработку лекарств от коронавируса

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Сбербанк предложил выделить научным институтам грант для разработки лекарств от коронавируса нового типа, заявил президент Сбербанка Герман Греф. Соответствующее предложение обсуждалось с правительством, сказал он. По его словам, Сбербанк может пострадать из-за заражения вирусом клиентов банка. Однако сейчас оценивать последствия распространения коронавируса еще рано, отметил он. Греф назвал ситуацию с вирусом непредсказуемой.

Помимо этого банк разрабатывает и готов предоставить для борьбы с вирусом свои технологии искусственного интеллекта (для распознавания лиц в масках), уточнил Греф.

В Китае вспышка коронавируса была зафиксирована 31 декабря 2019 г. в провинции Хубэй. По последним данным, в Китае число погибших от вируса превысило 2700 человек, число заболевших – 78 000 человек.

Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом нового типа произошли еще в 32 странах. Всего в мире более 81 000 случаев заражения новым коронавирусом, свыше 2750 – с летальным исходом.

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