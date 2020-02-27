Российские активы продолжают дешеветь из-за коронавируса
Рубль дешевеет на Московской бирже в четверг, 27 февраля. С начала дня доллар прибавил 32 коп. – до 65,79 руб. на 13.07 мск, евро достиг пика с сентября 2019 г. – 71,8 руб. (+59 коп.). Российские акции и рубль падают на фоне распродажи рисковых активов по всему миру и падения цен на нефть, говорит старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов, растут риски сильного спада китайской экономики и глобальной рецессии.
За эту неделю доллар подорожал уже на 1,72 руб., евро – на 2,27 руб. Индекс Мосбиржи с закрытия торгов в пятницу, 21 февраля, потерял 4%.
Поводом для тревожности на рынках остается распространение коронавируса за пределами Китая – сегодня число заражений в Поднебесной впервые оказалось ниже, чем в остальном мире, говорит начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. В условиях распространяющегося коронавируса в мире дешевеет нефть – утром баррель Brent впервые с декабря 2018 г. упал до $52,5, добавляет Кадулин. К 12.30 мск нефтяные котировки скорректировались до $52,87 за баррель Brent (-1,1%).
Продолжает падение и индекс Мосбиржи. К 13,07 мск он терял 1,1% к вчерашнему закрытию и составил 2981,82 пункта. Больше всего в цене теряют акции «Аэрофлота» (-3,29%), «Сургутнефтегаза» (-3,26%) и «Юнипро» ( -1,94%).
Акции Сбербанка не стали исключением, хотя сегодняшняя отчетность за 2019 г. оправдала ожидания инвесторов. С начала дня бумаги потеряли в цене 1,6% на 13.07 мск (247,31 руб.). Акции Сбербанка не могут противостоять общему негативу несмотря на хорошую отчетность, так как инвесторы продают прежде всего ликвидные акции, кроме того, против бумаг Сбербанка играет слабый рубль, указывает Суверов.
Сложившаяся ситуация увеличивает опасения относительно влияния коронавируса на мировую экономику и способствует бегству инвесторов в защитные активы, указывают в обзоре аналитики ПСБ. «Хорошо себя чувствует золото, котировки которого закрепились в районе 1650 за тройскую унцию, и американские облигации, доходность 10-летних бумаг опустилась ниже 1,3%», – говорится в обзоре банка.
В отсутствие действенных способов лечения вируса рынки и дальше продолжат реагировать на успехи или неудачи властей Китая, Италии и Южной Кореи в сдерживании его распространения, прогнозирует Кадулин.