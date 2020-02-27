Российские активы продолжают дешеветь из-за коронавируса

Поводом для тревожности на рынках остается распространение коронавируса за пределами Китая – сегодня число заражений в Поднебесной впервые оказалось ниже, чем в остальном мире, говорит начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. В условиях распространяющегося коронавируса в мире дешевеет нефть – утром баррель Brent впервые с декабря 2018 г. упал до $52,5, добавляет Кадулин. К 12.30 мск нефтяные котировки скорректировались до $52,87 за баррель Brent (-1,1%).