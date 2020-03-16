ЦБ попросил банки оценить влияние изменения ключевой ставки
Помимо регулярного запроса результатов стресс-тестов Центробанк запрашивал у крупнейших банков оценку влияния изменения ключевой ставки на их нормативы и капитал, рассказал журналистам предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, банки предоставили регулятору такие оценки. «ЦБ важно это понимать до начала собственных действий», – цитирует Задорнова «Интерфакс».
Топ-менеджеры трех крупных банков ранее рассказали «Ведомостям», что ЦБ с началом обвала на рынках 10 марта запросил у банков оперативные результаты стресс-тестов с оценкой влияния валютного, процентного и рыночного риска на их показатели. Банк России регулярно запрашивает результаты стресс-тестов, отмечали собеседники издания.
10 марта Центробанк объявил, что до 30 сентября планирует дать льготы банкам из-за негативного влияния коронавирусной инфекции на отдельные отрасли. «Я думаю, что это не последний пакет мер», – предположил предправления банка «Открытие».
Вопрос изменения ключевой ставки должен быть рассмотрен на Совете директоров ЦБ 20 марта.