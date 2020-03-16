ЦБ попросил банки оценить влияние изменения ключевой ставки

Помимо регулярного запроса результатов стресс-тестов Центробанк запрашивал у крупнейших банков оценку влияния изменения ключевой ставки на их нормативы и капитал, рассказал журналистам предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, банки предоставили регулятору такие оценки. «ЦБ важно это понимать до начала собственных действий», – цитирует Задорнова «Интерфакс».