Торги на Московской бирже начались с роста рубля
Рубль вырос на открытии торгов на Московской бирже 17 марта. По состоянию на 10.00 мск курс доллара был 74 руб., это на 65 коп. меньше уровня закрытия торгов 16 марта. Курс евро к этому моменту был 82,89 руб., что ниже закрытия на 52 коп.
По данным на 10.40 мск, доллар стоит 73,81 руб., евро – 82,143 руб.
Рост показали также индексы РТС и Мосбиржи. По состоянию на 10.42 мск индекс РТС был 973,92, это на 7,15 пункта выше уровня 16 марта. Индекс Мосбиржи вырос на 9,91 пункта до 2276,03. Лидерами роста рынка стали бумаги «Самфара» (+3,11%), «Мечела» (+3,07%) и АФК «Система» (+3,02%). В лидерах снижения Polymetal (-7,69%), «Полюс» (-4,99%) и «Акрон» (-4%).
Российский рынок растет на открытии торгов вторника. Вчера в США был худший день с 1987 г. – индексы просели на 12–13% после объявления ФРС о масштабном пакете стимулирующих мер, который напугал участников рынка, равно как и заявления президента США Дональда Трампа о возможной рецессии, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Альберт Короев. «Рынки почти безостановочно падали последние дни и отскок, по меньшей мере временный, напрашивается с учетом того, что все больше мер поддержки вводят регуляторы всех стран», – отметил он.
Ранее ЦБ и правительство объявили о мерах поддержки экономики из-за распространения коронавируса. В частности, планируется сформировать антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. Кроме того, власти увеличат объем предоставляемых государственных гарантий и расширят льготное кредитование бизнеса.