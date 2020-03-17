Торги на Московской бирже начались с роста рубля

Российский рынок растет на открытии торгов вторника. Вчера в США был худший день с 1987 г. – индексы просели на 12–13% после объявления ФРС о масштабном пакете стимулирующих мер, который напугал участников рынка, равно как и заявления президента США Дональда Трампа о возможной рецессии, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Альберт Короев. «Рынки почти безостановочно падали последние дни и отскок, по меньшей мере временный, напрашивается с учетом того, что все больше мер поддержки вводят регуляторы всех стран», – отметил он.