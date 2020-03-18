Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20,43 мск до $24,96 за баррель. За сутки цена за баррель снизилась на 15,1%.
Цены на нефть начали в январе в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. В начале марта Россия не стала продлевать соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, после чего и Россия, и ведущая страна ОПЕК Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу. После этого цены в один день достигли $31,29, падение составило 30%. Однако вскоре цена выросла до $36.
Цены на нефть начали падать в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. В начале марта Россия не стала продлевать соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, после чего и Россия, и ведущая страна ОПЕК Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу. После этого цены в один день достигли $31,29, падение составило 30%. Однако вскоре цена выросла до $36.