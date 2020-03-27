АСВ расширило перечень банков для розыска активов их владельцев

Список сформирован из ликвидируемых кредитных организаций, лишившихся лицензий за последние семь лет. Например, АСВ предлагает инвесторам взыскать средства акционеров Мастер-банка, требования к которым превышают 24,6 млрд руб. ЦБ отозвал лицензию Мастер-банка в 2013 г. За два года до отзыва лицензии банк обналичил 374,5 млрд руб., еще 231 млрд руб. прошло через него на обналичивание транзитом. В 2016 г. бывший предправления организации Борис Булочник был заочно арестован. Также в списке АСВ Арксбанк с требованием на 37,5 млрд руб., «БФГ-кредит» (41,9 млрд руб.) и др.