АСВ расширило перечень банков для розыска активов их владельцев
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) расширило перечень обанкротившихся банков, активы чьих владельцев и топ-менеджеров оно будет искать, говорится в сообщении организации. В обновленный перечень вошли 40 банков, об акционерах которых у АСВ есть судебные решения о возмещении убытков или привлечении к субсидиарной ответственности.
Список сформирован из ликвидируемых кредитных организаций, лишившихся лицензий за последние семь лет. Например, АСВ предлагает инвесторам взыскать средства акционеров Мастер-банка, требования к которым превышают 24,6 млрд руб. ЦБ отозвал лицензию Мастер-банка в 2013 г. За два года до отзыва лицензии банк обналичил 374,5 млрд руб., еще 231 млрд руб. прошло через него на обналичивание транзитом. В 2016 г. бывший предправления организации Борис Булочник был заочно арестован. Также в списке АСВ Арксбанк с требованием на 37,5 млрд руб., «БФГ-кредит» (41,9 млрд руб.) и др.
Это уже второй перечень ликвидируемых банков от АСВ. В первом было 44 банка, а суммарные требования к владельцам и топ-менеджерам насчитывали 95,5 млрд руб. Вознаграждение компаниям за поиск активов будет выплачиваться за счет денег, которые им удастся вернуть в конкурсную массу. Его размер будет утверждаться в процентах от задолженности комитетом кредиторов на этапе согласования договора, уточнял представитель АСВ.