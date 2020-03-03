АСВ наймет охотников за активами владельцев и менеджеров разоренных банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало отбор компаний, которые будут искать активы бенефициаров рухнувших банков, говорится в сообщении агентства. Инвесторы должны будут взять на себя все расходы на поиск имущества должников и переговоры с ними.
При отборе компаний будет учитываться их деловая репутация, подтвержденные источники финансирования, запрошенный размер вознаграждения, опыт работы и расходы, которые претендент готов направить на проект. Кроме того, отсутствие аффилированности по отношению к контролирующим лицам рухнувших банков.
Всего АСВ предложило претендентам побороться за активы владельцев и руководителей 44 ликвидируемых банков. В перечень вошли только те банки, бывших владельцев и руководителей которых суд привлек к субсидиарной ответственности. Общая сумма требований к ним – 95,5 млрд руб.
Вознаграждение взыскателям будет выплачиваться за счет денег, которые им удастся вернуть в конкурсную массу. Его размер будет утверждаться в процентах от задолженности комитетом кредиторов на этапе согласования договора, уточнил представитель АСВ.
Представитель А1, специализирующейся на поиске активов, называет такую схему работы рискованной для компаний: возврат инвестиций и получение прибыли зависят от успеха судебного взыскания. Работа с АСВ будет интересна тем инвесторам, у которых есть инсайдерская информация о тех или иных активах должников, считает Евгений Семченко, финансовый управляющий в деле о банкротстве владелицы банка, которую АСВ привлекло к субсидиарной ответственности. По его мнению, вряд ли какая-то компания возьмется финансировать расследование с нуля за свой счет.
За 9 месяцев 2019 г. в конкурсную массу ликвидируемых банков поступило 77,8 млрд руб., говорится в отчете АСВ. При этом требования кредиторов на 30 сентября составляли 3,1 трлн руб., указано там же.
О том, что АСВ будет привлекать внешнее финансирование и сторонние организации, чтобы найти активы ликвидируемых банков в России и за границей и вернуть их в конкурсную массу, рассказал в середине февраля заместитель гендиректора агентства Андрей Мельников. «Мы объявляем сезон свободной охоты», – сказал тогда он. АСВ уже работает по такой схеме с компанией А1, рассказывал Мельников. А1 объявила награду за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус, разместив рекламу об этом на баннерах в «Шереметьево» и «Внуково», а также в лондонских газетах. Высокий суд Лондона в прошлом году арестовал активы Беджамова на сумму до $1,75 млрд.
Летом АСВ объявило, что откажется от услуг внешних юрфирм. Агентство идет на это, чтобы снизить издержки, рассказывал его гендиректор Юрий Исаев в июле. По его оценкам, АСВ понадобится 1500 юристов в штате, но, несмотря на это, переход на внутреннее юридическое сопровождение снизит издержки и сможет обеспечить от 10 до 15% дополнительных поступлений в конкурсную массу. АСВ платит внешним юристам как фиксированное вознаграждение, так и привязанный к возврату средств в конкурсную массу процент. В случае с Межпромбанком коллегия адвокатов «Яковлев и партнеры» получила 3,1 млрд руб. из 5,7 млрд руб. конкурсной массы, по данным АСВ на 1 февраля 2020 г.
В случае с привлечением инвесторов к поиску активов речь идет скорее не о юридической работе, а о частных детективах, объясняет Семченко. Большая часть судебной работы уже проделана, добавляет он: в отношении бывших собственников банков есть судебные решения, установлен размер ответственности. Однако даже наличие исполнительного листа не гарантирует возврат средств, а конкурсные управляющие не имеют возможности искать и взыскивать активы за рубежом – для этого им нужно финансирование, указывает он. И добавляет, что в то же время какая-то часть юридической работы ляжет на плечи финансовых расследователей: помимо поиска активов им придется в иностранных судах подтверждать законность взыскания. Важно, что вознаграждение инвесторам будет зависеть от успешности пополнения конкурсной массы, такая схема финансирования справедлива по отношению к кредиторам, заключил Семченко.