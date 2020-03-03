АСВ наймет охотников за активами владельцев и менеджеров разоренных банков

В случае с привлечением инвесторов к поиску активов речь идет скорее не о юридической работе, а о частных детективах, объясняет Семченко. Большая часть судебной работы уже проделана, добавляет он: в отношении бывших собственников банков есть судебные решения, установлен размер ответственности. Однако даже наличие исполнительного листа не гарантирует возврат средств, а конкурсные управляющие не имеют возможности искать и взыскивать активы за рубежом – для этого им нужно финансирование, указывает он. И добавляет, что в то же время какая-то часть юридической работы ляжет на плечи финансовых расследователей: помимо поиска активов им придется в иностранных судах подтверждать законность взыскания. Важно, что вознаграждение инвесторам будет зависеть от успешности пополнения конкурсной массы, такая схема финансирования справедлива по отношению к кредиторам, заключил Семченко.