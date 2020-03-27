Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67%, до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.
На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35%, до $21,39 за баррель.
Нефть дешевеет из-за вызванного распространением коронавируса кризиса и роста числа предложений на рынке, отмечает Bloomberg.
Нефтеперерабатывающие заводы по всему миру вынуждены сокращать производство, поскольку потребление топлива сокращается из-за того, что люди соблюдают режим самоизоляции, пишет агентство. Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что приблизительно через три месяца компании столкнутся с нехваткой свободных объемов в резервуарах для хранения невостребованной нефти.