Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67%, до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.