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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67%, до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.

На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35%, до $21,39 за баррель.

Нефть дешевеет из-за вызванного распространением коронавируса кризиса и роста числа предложений на рынке, отмечает Bloomberg.

Нефтеперерабатывающие заводы по всему миру вынуждены сокращать производство, поскольку потребление топлива сокращается из-за того, что люди соблюдают режим самоизоляции, пишет агентство. Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что приблизительно через три месяца компании столкнутся с нехваткой свободных объемов в резервуарах для хранения невостребованной нефти.

Ранее по теме: Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

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