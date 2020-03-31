Ознакомление с делом о растрате в «Восточном» потребовали перенести на дом

Адвокат Филиппа Дельпаля Дмитрий Харитонов рассказал газете о невозможности соблюдения безопасной дистанции и невыполнении участниками процедуры карантинных норм, в частности, отсутствии медицинских масок. Адвокат в своем обращении к Бастрыкину сослался на ч. 4 ст. 164 УПК РФ. В ней говорится, что при проведении следственных действий недопустимо «создание опасности жизни и здоровью участвующих в них лиц». Как пишет издание, Александр Бастрыкин в приказе о работе СКР при режиме самоизоляции отправил по домам следователей-женщин. Адвокаты полагают, что Самойленко намерена и дальше лично знакомить подследственных с материалами уголовного дела.