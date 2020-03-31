Ознакомление с делом о растрате в «Восточном» потребовали перенести на дом
Адвокаты фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей в банке «Восточный» потребовали перенести процесс ознакомления с его материалами из Следственного комитета на дом к подзащитным или отложить его до конца режима самоизоляции в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на защитников.
Защита обосновывает это исполнением указа президента России Владимира Путина о нерабочей неделе и распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина о всеобщем режиме самоизоляции. Адвокаты указывают, что следователям дается право проезда по городу, в то время как у их подзащитных его нет. Ходатайства по этому вопросу председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину подали или готовятся подать адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, советника этой компании по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова и директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.
Адвокат Филиппа Дельпаля Дмитрий Харитонов рассказал газете о невозможности соблюдения безопасной дистанции и невыполнении участниками процедуры карантинных норм, в частности, отсутствии медицинских масок. Адвокат в своем обращении к Бастрыкину сослался на ч. 4 ст. 164 УПК РФ. В ней говорится, что при проведении следственных действий недопустимо «создание опасности жизни и здоровью участвующих в них лиц». Как пишет издание, Александр Бастрыкин в приказе о работе СКР при режиме самоизоляции отправил по домам следователей-женщин. Адвокаты полагают, что Самойленко намерена и дальше лично знакомить подследственных с материалами уголовного дела.
Во вторник, 31 марта, планируется ознакомление с участием Зюзина. Как рассказала его адвокат Виктория Бурковская, сын ее подзащитного Николай, посещая школу, общался с одноклассницей, у матери которой уже подтвердили коронавирус. Она попросила отложить ознакомление с материалами до прекращения режима самоизоляции.
В феврале прошлого года Следственный комитет по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова возбудил дело о хищении у банка 2,5 млрд руб. Фигуранты расследования свою вину не признают.