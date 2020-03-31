«Юнистрим» поменяла президента для развития онлайн-переводов
Новым президентом системы денежных переводов «Юнистрим» стала Ксения Чернышева, которая курировала онлайн-бизнес. Она сменила на этой должности Кирилла Пальчуна, который работал в группе с 2009 г., пишет газета «Коммерсантъ».
Как сообщили газете в пресс-службе компании, Ксения Чернышева «стояла у истоков создания онлайн-бизнеса "Юнистрима". Система планирует "расширить свое присутствие в онлайне". В частности, за счет удобных и недорогих продуктов для трудовых мигрантов. В конце 2019 г. компания приняла стратегию развития, которая предполагает укрепление позиций на рынке онлайн и мобильных денежных переводов.
Кирилл Пальчун занял пост президента системы в феврале 2019 г., сейчас он покинул и его и саму группу. Как пояснили в пресс-службе компании, он принял решение развивать новый проект. Объем переводов по системе «Юнистрим» три года подряд. В 2017 г. он составил 244 млрд руб., в 2018-м — 227 млрд руб. , в 2019-м — 172 млрд., на 25% меньше, чем годом ранее. Снижение продолжается и в 2020 г. Участники рынка не исключают, что негативная динамика стала причиной для смены президента компании.
«Юнистрим» входит в тройку лидеров на рынке переводов без открытия счетов, где работает восемь платежных систем. Кроме «Юнистрим» в тройке — «Золотая корона» и Western Union. Общий оборот трансграничных операций физических лиц через системы денежных переводов РФ в 2019 г. снизился по сравнению с предыдущим годом на 10,5% до $10,9 млрд после роста в 2017 г. на 23,4% и на 2,9% в 2018 г.