«Юнистрим» поменяла президента для развития онлайн-переводов

Кирилл Пальчун занял пост президента системы в феврале 2019 г., сейчас он покинул и его и саму группу. Как пояснили в пресс-службе компании, он принял решение развивать новый проект. Объем переводов по системе «Юнистрим» три года подряд. В 2017 г. он составил 244 млрд руб., в 2018-м — 227 млрд руб. , в 2019-м — 172 млрд., на 25% меньше, чем годом ранее. Снижение продолжается и в 2020 г. Участники рынка не исключают, что негативная динамика стала причиной для смены президента компании.