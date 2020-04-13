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Российский рынок слабо отреагировал на сделку ОПЕК+

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Торги на Московской бирже 13 апреля начались с небольшого падения доллара и евро к рублю. Курс доллара при открытии потерял 27,25 коп. и составил 73,48 руб., курс евро снизился на 20,75 коп. до 80,54 руб.

Индекс Мосбиржи при открытии снизился на 0,15% и продолжил падать – к 10.10 мск он достиг минимума в 2664,51 пункта, что почти на 0,5% ниже уровня предыдущего закрытия. Индекс РТС на открытии не изменился, а к 10.10 мск упал до 1137,73 пункта (-0,38% от предыдущего закрытия).

12 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, заключили соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. Соглашение действует до 30 апреля 2022 г., его продление будет обсуждаться в декабре 2021 г.

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В начале марта страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогли договориться о продлении сделки, и 1 апреля она прекратила действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускалась ниже $22 за баррель, хотя в начале года баррель стоил около $66.

В ходе первой торговой сессии после заключения сделки ОПЕК+ цены на нефть выросли на открытии торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) на 1–3%, а после стали снижаться. После 01.00 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,66% до $31,61 за баррель. Чуть ранее нефть Brent стоила $32,20 за баррель, рост – на 2,236%. На момент публикации июньские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на Лондонской бирже по цене $31,77 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных