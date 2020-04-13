Российский рынок слабо отреагировал на сделку ОПЕК+

В ходе первой торговой сессии после заключения сделки ОПЕК+ цены на нефть выросли на открытии торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) на 1–3%, а после стали снижаться. После 01.00 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,66% до $31,61 за баррель. Чуть ранее нефть Brent стоила $32,20 за баррель, рост – на 2,236%. На момент публикации июньские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на Лондонской бирже по цене $31,77 за баррель.