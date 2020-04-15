Электронные продажи ОСАГО выросли более чем на 25%
Онлайн-продажи полисов ОСАГО в первые две недели после введения в российских регионах режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса выросли более чем на 25%, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.
«Среднее количество заключаемых полисов е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению со средним количеством полисов электронной "автогражданки", заключаемых в марте, на 26% – с 42 531 до 53 458 штук», – уточнил он.
Юргенс пояснил, что в период карантинных мер офисы страховых компаний не принимают посетителей, однако страховщики продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги, в частности по обязательным видам страхования. По его словам, также продолжается выплата компенсаций по ОСАГО.
Ранее РСА сообщил о снижении средней цены полиса ОСАГО в 53 российских регионах с начала года и по 10 апреля на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
3 апреля Центробанк разрешил страховым компаниям во время режима самоизоляции в стране выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, оформляемых после технического осмотра автомобилей. После отмены ограничительных мер водитель в течение месяца должен будет оформить диагностическую карту.