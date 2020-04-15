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Электронные продажи ОСАГО выросли более чем на 25%

Ведомости

Онлайн-продажи полисов ОСАГО в первые две недели после введения в российских регионах режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса выросли более чем на 25%, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

«Среднее количество заключаемых полисов е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению со средним количеством полисов электронной "автогражданки", заключаемых в марте, на 26% – с 42 531 до 53 458 штук», – уточнил он.

Юргенс пояснил, что в период карантинных мер офисы страховых компаний не принимают посетителей, однако страховщики продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги, в частности по обязательным видам страхования. По его словам, также продолжается выплата компенсаций по ОСАГО.

Ранее РСА сообщил о снижении средней цены полиса ОСАГО в 53 российских регионах с начала года и по 10 апреля на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

3 апреля Центробанк разрешил страховым компаниям во время режима самоизоляции в стране выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, оформляемых после технического осмотра автомобилей. После отмены ограничительных мер водитель в течение месяца должен будет оформить диагностическую карту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных