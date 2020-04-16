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ВТБ расширил условия выдачи предпринимателям кредитов на зарплату

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ВТБ расширил условия выдачи кредитов на выплату зарплат сотрудникам, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы банка. С 15 апреля для получения льготного кредита предпринимателям не обязательно иметь зарплатный проект в банке. ВТБ также расширил сроки таких кредитов с 6 месяцев до 1 года.

Заявку на такой кредит может подать представитель малого бизнеса или микропредприятия, который работает в одной или нескольких отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса. При этом численность работников компании не должна превышать 100 человек, а годовая выручка находиться в пределах 800 млн руб.

Банки в начале апреля начали выдавать малым и микропредприятиям беспроцентные кредиты на выдачу зарплаты сотрудникам. Несколько таких кредитов успели выдать Сбербанк и ВТБ, хотя финальных параметров установлено не было.

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Позже власти и банки уточнили, что если еще 1 апреля кредит под 0% банки выдавали на срок максимум до 1 октября, то теперь они будут выдавать их на год с предоставлением отсрочки платежа по телу долга на 6 месяцев. Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных