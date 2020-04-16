ВТБ расширил условия выдачи предпринимателям кредитов на зарплату
ВТБ расширил условия выдачи кредитов на выплату зарплат сотрудникам, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы банка. С 15 апреля для получения льготного кредита предпринимателям не обязательно иметь зарплатный проект в банке. ВТБ также расширил сроки таких кредитов с 6 месяцев до 1 года.
Заявку на такой кредит может подать представитель малого бизнеса или микропредприятия, который работает в одной или нескольких отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса. При этом численность работников компании не должна превышать 100 человек, а годовая выручка находиться в пределах 800 млн руб.
Позже власти и банки уточнили, что если еще 1 апреля кредит под 0% банки выдавали на срок максимум до 1 октября, то теперь они будут выдавать их на год с предоставлением отсрочки платежа по телу долга на 6 месяцев. Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%.