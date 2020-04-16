ВТБ расширил условия выдачи предпринимателям кредитов на зарплату

Позже власти и банки уточнили, что если еще 1 апреля кредит под 0% банки выдавали на срок максимум до 1 октября, то теперь они будут выдавать их на год с предоставлением отсрочки платежа по телу долга на 6 месяцев. Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%.