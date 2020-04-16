Банки смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

По ее словам, по клиентам, которые уже обратились в банк, сняты отметки о недействительности паспорта. С 15 апреля внедряется решение, которое позволит не блокировать клиентов с недействительными паспортами по возрасту и предоставлять им полный перечень финансовых услуг, сказала она.