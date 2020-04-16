Банки смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам
ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится в сообщении регулятора. Это касается работы как с действующими клиентами, так и с новыми.
Такое решение позволит избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями, объяснили в ЦБ.
Директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Алена Бочарова отметила, что, несмотря на отсутствие нормативного документа, регламентирующего процедуру продления паспортов, в банке уже принято решение обеспечить таким клиентам бесперебойное банковское обслуживание «ввиду невозможности получения новых паспортов».
По ее словам, по клиентам, которые уже обратились в банк, сняты отметки о недействительности паспорта. С 15 апреля внедряется решение, которое позволит не блокировать клиентов с недействительными паспортами по возрасту и предоставлять им полный перечень финансовых услуг, сказала она.
Накануне, 15 апреля, ассоциация участников электронных денег и денежных переводов попросила ЦБ разрешить до 1 июля кредитно-финансовым организациям обслуживать клиентов по просроченным паспортам. Председатель ассоциации Виктор Достов говорил РБК, что клиенты банков столкнутся со сложностями при продлении паспортов и не смогут в полном объеме воспользоваться услугами банков.
Президент Владимир Путин 8 апреля в числе других мер на время эпидемии коронавируса продлил действие паспортов с истекшим сроком на три месяца. Однако для изменения процедуры обслуживания клиентов банкам нужно распоряжение правительства или ЦБ, объяснял Достов.