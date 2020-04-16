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Банки смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

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ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится в сообщении регулятора. Это касается работы как с действующими клиентами, так и с новыми.

Такое решение позволит избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями, объяснили в ЦБ.

Директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Алена Бочарова отметила, что, несмотря на отсутствие нормативного документа, регламентирующего процедуру продления паспортов, в банке уже принято решение обеспечить таким клиентам бесперебойное банковское обслуживание «ввиду невозможности получения новых паспортов».

По ее словам, по клиентам, которые уже обратились в банк, сняты отметки о недействительности паспорта. С 15 апреля внедряется решение, которое позволит не блокировать клиентов с недействительными паспортами по возрасту и предоставлять им полный перечень финансовых услуг, сказала она.

Ранее по теме: Банкам просят разрешить обслуживание по просроченным паспортам до 1 июля

Накануне, 15 апреля, ассоциация участников электронных денег и денежных переводов попросила ЦБ разрешить до 1 июля кредитно-финансовым организациям обслуживать клиентов по просроченным паспортам. Председатель ассоциации Виктор Достов говорил РБК, что клиенты банков столкнутся со сложностями при продлении паспортов и не смогут в полном объеме воспользоваться услугами банков.

Президент Владимир Путин 8 апреля в числе других мер на время эпидемии коронавируса продлил действие паспортов с истекшим сроком на три месяца. Однако для изменения процедуры обслуживания клиентов банкам нужно распоряжение правительства или ЦБ, объяснял Достов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных