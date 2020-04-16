Суд арестовал активы владельца банка «Югра» на 5,5 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество владельца рухнувшего три года назад банка «Югра» Алексея Хотина, следует из материалов арбитражных дел. Стоимость замороженных активов составила около 5,5 млрд руб. Рассмотрение иска назначено на 3 июня.
Банк «Югра» признали банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб. Требования кредиторов «Югры» составляют 193 млрд руб.
Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но в итоге проиграл дело. В сентябре 2018 г. суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на этот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб. Хотин находится под домашним арестом. Он был задержан в апреле 2019 г. по делу о растрате 7,5 млрд руб. В сентябре против банкира возбудили новое уголовное дело о растрате 290 млрд руб.