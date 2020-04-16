Суд арестовал активы владельца банка «Югра» на 5,5 млрд рублей

Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но в итоге проиграл дело. В сентябре 2018 г. суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на этот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб. Хотин находится под домашним арестом. Он был задержан в апреле 2019 г. по делу о растрате 7,5 млрд руб. В сентябре против банкира возбудили новое уголовное дело о растрате 290 млрд руб.