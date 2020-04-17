Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и нефтедобывающие страны, не входящие в картель, в том числе и Россия, 10 апреля достигли соглашения о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В начале марта ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении или продлении старой сделки. 1 апреля действие предыдущего соглашения прекратилось. Разрыв соглашения ОПЕК+ спровоцировал обвал цен после 6 марта. Стоимость нефти марки Brent опустилась с $35 до $26 за баррель.