Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков. На это потребуется какое-то количество дней, добавил он.
Ситуация на нефтяном рынке тщательно отслеживается, сказал Песков. По его словам, снижение цен на нефть — «это повод для очень тщательного мониторинга». Динамика цен и состояние международных энергетических рынков — это предмет пристального внимания властей всех стран мира, отметил он.
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и нефтедобывающие страны, не входящие в картель, в том числе и Россия, 10 апреля достигли соглашения о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В начале марта ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении или продлении старой сделки. 1 апреля действие предыдущего соглашения прекратилось. Разрыв соглашения ОПЕК+ спровоцировал обвал цен после 6 марта. Стоимость нефти марки Brent опустилась с $35 до $26 за баррель.
По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), сокращение добычи странами ОПЕК+ не сможет компенсировать негативные последствия от разрыва предыдущего соглашения ОПЕК. В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с прошлым годом на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки, говорится в отчете агентства.