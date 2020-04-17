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Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

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Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков. На это потребуется какое-то количество дней, добавил он.

Ситуация на нефтяном рынке тщательно отслеживается, сказал Песков. По его словам, снижение цен на нефть — «это повод для очень тщательного мониторинга». Динамика цен и состояние международных энергетических рынков — это предмет пристального внимания властей всех стран мира, отметил он.

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и нефтедобывающие страны, не входящие в картель, в том числе и Россия, 10 апреля достигли соглашения о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В начале марта ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении или продлении старой сделки. 1 апреля действие предыдущего соглашения прекратилось. Разрыв соглашения ОПЕК+ спровоцировал обвал цен после 6 марта. Стоимость нефти марки Brent опустилась с $35 до $26 за баррель.

По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), сокращение добычи странами ОПЕК+ не сможет компенсировать негативные последствия от разрыва предыдущего соглашения ОПЕК. В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с прошлым годом на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки, говорится в отчете агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных