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ЦБ назвал количество одобренных кредитных каникул и займов на зарплату

Ведомости

Доля одобренных заявок на реструктуризацию кредитов за неделю выросла с 14 до 44%, рассказала во время пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, всего в банки подано более 585 000 обращений о реструктуризации. По 200 000 из них приняты положительные решения, по 250 000 заявкам было отказано. Еще 135 000 заявлений пока что не рассмотрены.

По закону о кредитных каникулах подано чуть меньше 100 000 обращений, сообщила Набиуллина. Из них удовлетворено 48% ‒ 38 000, при этом по 28 000 заявлений банки приняли положительное решение без подтверждающих документов о снижении дохода. Отказ в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита.

При этом программа по беспроцентному кредитованию малого и среднего бизнеса на выплаты зарплат пока что «идет слабо», признала Набиуллина. Однако по сравнению с прошлой неделей объем кредитования вырос в десять раз. «Учитывая, что по расчетам запрос на эту программу от малого и среднего предпринимательства из пострадавших секторов должен составлять около 20 млрд руб. в месяц, выданные сейчас 1,1 млрд руб. ‒ это, конечно, крайне мало», ‒ подчеркнула она. Всего банки одобрили около 30% заявок на 3,5 млрд руб. из поданных на 11 млрд руб.

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Центробанк выделил 150 млрд руб. на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат. Кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а после ставка повышается до 4%.

16 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил банкам контролировать выдачу беспроцентных кредитов на зарплаты. На проблему при выдаче таких кредитов обратил внимание министр экономического развития Максим Решетников. Ему не удалось под видом «тайного покупателя» получить кредит в двух банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных