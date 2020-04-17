ЦБ назвал количество одобренных кредитных каникул и займов на зарплату

При этом программа по беспроцентному кредитованию малого и среднего бизнеса на выплаты зарплат пока что «идет слабо», признала Набиуллина. Однако по сравнению с прошлой неделей объем кредитования вырос в десять раз. «Учитывая, что по расчетам запрос на эту программу от малого и среднего предпринимательства из пострадавших секторов должен составлять около 20 млрд руб. в месяц, выданные сейчас 1,1 млрд руб. ‒ это, конечно, крайне мало», ‒ подчеркнула она. Всего банки одобрили около 30% заявок на 3,5 млрд руб. из поданных на 11 млрд руб.