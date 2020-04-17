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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября

Ведомости

Центробанк рекомендовал банкам и другим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 г. принудительное выселение должников из жилья, на которое наложено взыскание. Эта рекомендация — одна из новых мер по защите интересов граждан, опубликованных на сайте регулятора.

Банк России также посоветовал кредиторам не проводить очные встречи с должниками, пока в регионах их проживания действуют ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, регулятор рекомендовал финансовым организациям разрешить клиентам до 1 июля 2020 г. пользоваться картами с истекшим сроком действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных