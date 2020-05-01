ПСБ завершил присоединение Связь-банка
Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процедуру присоединения Связь-банка, сообщает пресс-служба ПСБ. Банк заявил, что сохранит для клиентов Связь-банка действующие условия договора. Клиенты Связь-банка получили доступ ко всем дистанционным сервисам ПСБ, базы клиентов и информационные системы банков объединены.
По итогам интеграции активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд руб., а сеть отделений ПСБ увеличилась на 24 точки продаж. Капитал ПСБ увеличится на 22 млрд руб., заявляют в банке.
Связь-банк вошел в состав группы ПСБ в декабре 2019 г., ПСБ получил от Российской Федерации более 99% акций Связь-банка. Уже в декабре клиенты обоих банков могли пользоваться банкоматами и обращаться в офисы другого банка. ПСБ рассчитывал завершить присоединение к середине 2020 г.