ПСБ завершил присоединение Связь-банка

Связь-банк вошел в состав группы ПСБ в декабре 2019 г., ПСБ получил от Российской Федерации более 99% акций Связь-банка. Уже в декабре клиенты обоих банков могли пользоваться банкоматами и обращаться в офисы другого банка. ПСБ рассчитывал завершить присоединение к середине 2020 г.