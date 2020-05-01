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ПСБ завершил присоединение Связь-банка

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Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процедуру присоединения Связь-банка, сообщает пресс-служба ПСБ. Банк заявил, что сохранит для клиентов Связь-банка действующие условия договора. Клиенты Связь-банка получили доступ ко всем дистанционным сервисам ПСБ, базы клиентов и информационные системы банков объединены.

По итогам интеграции активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд руб., а сеть отделений ПСБ увеличилась на 24 точки продаж. Капитал ПСБ увеличится на 22 млрд руб., заявляют в банке.

Связь-банк вошел в состав группы ПСБ в декабре 2019 г., ПСБ получил от Российской Федерации более 99% акций Связь-банка. Уже в декабре клиенты обоих банков могли пользоваться банкоматами и обращаться в офисы другого банка. ПСБ рассчитывал завершить присоединение к середине 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных