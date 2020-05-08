Набиуллина: банкам разумно отказаться от выплат дивидендов в 2020 году
Не выплачивать в 2020 г. дивиденды за прошлый год или уменьшить их размер было бы вполне разумным решением для российских банков в сложившейся ситуации, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Банки должны будут оценить свои возможные потери, насколько это потребует дополнительно капитала, и принять решение», – сказала она на пресс-конференции в пятницу.
По мнению Набиуллиной, отказ от выплаты дивидендов в этом году позволит банкам сохранить и увеличить капитал, в том числе для кредитования экономики в период восстановления.
Ранее ЦБ рекомендовал банкам принимать решения о дивидендах за прошлый год в конце августа – сентябре.
Менеджмент ВТБ может скорректировать свои рекомендации по выплате дивидендов за 2019 г., сообщил 8 мая член правления банка Дмитрий Пьянов. Ранее менеджмент рекомендовал направить на дивиденды 50% от прошлогодней прибыли. «Одна из рабочих идей – уменьшать дивиденды по расчетам, причитающимся государству, по привилегированным акциям на величину тех потерь, которые банк ВТБ, группа ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации», – сказал Пьянов. Он добавил, что размер дивидендов может быть сокращен и по обыкновенным акциям, но ВТБ постарается избежать такого сценария.