Набиуллина: банкам разумно отказаться от выплат дивидендов в 2020 году

Менеджмент ВТБ может скорректировать свои рекомендации по выплате дивидендов за 2019 г., сообщил 8 мая член правления банка Дмитрий Пьянов. Ранее менеджмент рекомендовал направить на дивиденды 50% от прошлогодней прибыли. «Одна из рабочих идей – уменьшать дивиденды по расчетам, причитающимся государству, по привилегированным акциям на величину тех потерь, которые банк ВТБ, группа ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации», – сказал Пьянов. Он добавил, что размер дивидендов может быть сокращен и по обыкновенным акциям, но ВТБ постарается избежать такого сценария.