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Набиуллина: банкам разумно отказаться от выплат дивидендов в 2020 году

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Не выплачивать в 2020 г. дивиденды за прошлый год или уменьшить их размер было бы вполне разумным решением для российских банков в сложившейся ситуации, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Банки должны будут оценить свои возможные потери, насколько это потребует дополнительно капитала, и принять решение», – сказала она на пресс-конференции в пятницу.

По мнению Набиуллиной, отказ от выплаты дивидендов в этом году позволит банкам сохранить и увеличить капитал, в том числе для кредитования экономики в период восстановления.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам принимать решения о дивидендах за прошлый год в конце августа – сентябре.

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Менеджмент ВТБ может скорректировать свои рекомендации по выплате дивидендов за 2019 г., сообщил 8 мая член правления банка Дмитрий Пьянов. Ранее менеджмент рекомендовал направить на дивиденды 50% от прошлогодней прибыли. «Одна из рабочих идей – уменьшать дивиденды по расчетам, причитающимся государству, по привилегированным акциям на величину тех потерь, которые банк ВТБ, группа ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации», – сказал Пьянов. Он добавил, что размер дивидендов может быть сокращен и по обыкновенным акциям, но ВТБ постарается избежать такого сценария.

Ранее по теме: ВТБ снизил прибыль из-за подготовки к кризису

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных