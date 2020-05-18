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АСВ потребовало взыскать с экс-руководства банка «Югра» 1,9 млрд рублей

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании убытков с бывших руководителей банка «Югра» на сумму 1,7 млрд руб. и 197,5 млн руб. 

Ответчиками по первому заявлению на сайте АСВ названы три компании и восемь человек, в числе которых бывший совладелец и основной собственник рухнувшего три года назад банка Алексей Хотин, бывший президент Алексей Нефедов, бывший председатель правления Дмитрий Шиляев и бывший председатель совета директоров Александр Сучков. По второму заявлению ответчиками стали две компании и десять человек, включая Хотина, Нефедова, Шиляева и Сучкова.

АСВ является конкурсным управляющим банка «Югра». Центробанк отозвал лицензию у банка в июле 2017 г., а через год, в сентябре 2018 г. Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал его банкротом. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб.

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В апреле 2019 г. Басманный суд Москвы отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест по уголовному делу о растрате 7,5 млрд руб. В апреле 2020 г. АСВ заморозил активы Хотина на сумму около 5,5 млрд руб.

Ранее по теме: Суд заморозил активы владельца банка «Югра» на 5,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных