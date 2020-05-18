АСВ потребовало взыскать с экс-руководства банка «Югра» 1,9 млрд рублей

Ответчиками по первому заявлению на сайте АСВ названы три компании и восемь человек, в числе которых бывший совладелец и основной собственник рухнувшего три года назад банка Алексей Хотин, бывший президент Алексей Нефедов, бывший председатель правления Дмитрий Шиляев и бывший председатель совета директоров Александр Сучков. По второму заявлению ответчиками стали две компании и десять человек, включая Хотина, Нефедова, Шиляева и Сучкова.