АСВ потребовало взыскать с экс-руководства банка «Югра» 1,9 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании убытков с бывших руководителей банка «Югра» на сумму 1,7 млрд руб. и 197,5 млн руб.
Ответчиками по первому заявлению на сайте АСВ названы три компании и восемь человек, в числе которых бывший совладелец и основной собственник рухнувшего три года назад банка Алексей Хотин, бывший президент Алексей Нефедов, бывший председатель правления Дмитрий Шиляев и бывший председатель совета директоров Александр Сучков. По второму заявлению ответчиками стали две компании и десять человек, включая Хотина, Нефедова, Шиляева и Сучкова.
АСВ является конкурсным управляющим банка «Югра». Центробанк отозвал лицензию у банка в июле 2017 г., а через год, в сентябре 2018 г. Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал его банкротом. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб.
В апреле 2019 г. Басманный суд Москвы отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест по уголовному делу о растрате 7,5 млрд руб. В апреле 2020 г. АСВ заморозил активы Хотина на сумму около 5,5 млрд руб.