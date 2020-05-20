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АСВ просит признать Андрея Коркунова банкротом

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Лишенный лицензии «Анкор банк», конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), обратился в суд с требованием признать банкротом Андрея Коркунова, основателя фабрики «А. Коркунов» и крупнейшего из бывших совладельцев «Анкор банка». Иск был подан 19 мая, информация о нем появилась в картотеке арбитражного суда Москвы.

Татарстанский «Анкор банк» в феврале 2017 г. ограничил выдачу вкладов до в 10 000 руб. в день, представитель банка связывал это «с ликвидностью банка». В марте того же года ЦБ отозвал лицензию у банка в связи с неудовлетворительным качеством активов и несвоевременным исполнением обязательств перед кредиторами. В апреле «Анкор банк» был объявлен банкротом.

Коркунову в 2015 г. принадлежало 49,79% акций «Анкор банка». В марте 2020 г. АСВ заявило о привлечении к субсидиарной ответственности Коркунова и других бенефициаров банка, в том числе Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Сумму ответственности АСВ определило в 5,9 млрд руб.

Коркунов — основатель «Анкор банка» и шоколадной фабрики «А. Коркунов». В 2007 г. Коркунов продал 80% фабрики компании Mars за $300 млн, в том же году он вместе с партнерами основал компанию «Руско».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных