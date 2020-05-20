АСВ просит признать Андрея Коркунова банкротом
Лишенный лицензии «Анкор банк», конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), обратился в суд с требованием признать банкротом Андрея Коркунова, основателя фабрики «А. Коркунов» и крупнейшего из бывших совладельцев «Анкор банка». Иск был подан 19 мая, информация о нем появилась в картотеке арбитражного суда Москвы.
Татарстанский «Анкор банк» в феврале 2017 г. ограничил выдачу вкладов до в 10 000 руб. в день, представитель банка связывал это «с ликвидностью банка». В марте того же года ЦБ отозвал лицензию у банка в связи с неудовлетворительным качеством активов и несвоевременным исполнением обязательств перед кредиторами. В апреле «Анкор банк» был объявлен банкротом.
Коркунову в 2015 г. принадлежало 49,79% акций «Анкор банка». В марте 2020 г. АСВ заявило о привлечении к субсидиарной ответственности Коркунова и других бенефициаров банка, в том числе Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Сумму ответственности АСВ определило в 5,9 млрд руб.
Коркунов — основатель «Анкор банка» и шоколадной фабрики «А. Коркунов». В 2007 г. Коркунов продал 80% фабрики компании Mars за $300 млн, в том же году он вместе с партнерами основал компанию «Руско».