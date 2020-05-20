АСВ просит признать Андрея Коркунова банкротом

Татарстанский «Анкор банк» в феврале 2017 г. ограничил выдачу вкладов до в 10 000 руб. в день, представитель банка связывал это «с ликвидностью банка». В марте того же года ЦБ отозвал лицензию у банка в связи с неудовлетворительным качеством активов и несвоевременным исполнением обязательств перед кредиторами. В апреле «Анкор банк» был объявлен банкротом.