Нефть подешевела на 4‒5% на новостях из Китая
Мировые цены на нефть 22 мая снижаются после доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса, пишет investing.com. К 8.40 мск фьючерсы на нефть Brent снизились на 4,8% до $34,01 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 6,1% до $31,44 за баррель.
В опубликованном к сессии доклада Ли Кэцяна говорилось, что в 2020 г. инфляция планируется на уровне 3,5%, а дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП. В 2019 г. темпы роста экономики составили 6,1%. В 2017 г. показатель темпов роста ВВП составил 6,8%, в 2018 г. — 6,6%.
Размер ВВП за 2019 г. составил 9 трлн юаней (около $14,4 трлн). С падением экономики Китай столкнулся впервые с 1992 г. Конкретные цифры годовых темпов роста экономики не указаны из-за «большой неопределенностью в мировой эпидемической и торгово-экономической ситуации», говорится в докладе.
Financial Times указывал, что власти Китая не установили показатель роста ВВП из-за рекордного с 70-х годов прошлого века экономического спада из-за эпидемии коронавируса.