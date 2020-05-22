Нефть подешевела на 4‒5% на новостях из Китая

Мировые цены на нефть 22 мая снижаются после доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса, пишет investing.com. К 8.40 мск фьючерсы на нефть Brent снизились на 4,8% до $34,01 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 6,1% до $31,44 за баррель.