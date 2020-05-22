Департамент денежно-кредитной политики ЦБ возглавил Кирилл Тремасов
Новым директором департамента денежно-кредитной политики ЦБ станет Кирилл Тремасов, сообщили в пресс-службе регулятора. Возглавлявший ранее департамент Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Центробанка, курирующим денежно-кредитную политику и одноименный департамент. Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 г.
Ранее Тремасов возглавлял аналитические департаменты в различных банках, в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании. Также в период 2014‒2017 гг. был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.
Заботкин работал директором департамента денежно-кредитной политики Банка России с 2018 г. До этого, с 2011 по 2018 г., был заместителем руководителя аналитического департамента ЗАО «ВТБ капитал».