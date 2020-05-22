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Максимальная ставка вкладов упала ниже 5,4%

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Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения во второй декаде мая снизилась до 5,399% годовых. По сравнению с началом мая показатель упал на 0,109 процентного пункта (п. п.), тогда он составлял 5,508%.

Максимальная ставка вернулась к росту в конце марта после почти непрерывного снижения в течение нескольких месяцев. Значение в 5,15%, которого ставка достигла в начале марта, стало минимальным за всю историю расчета показателя с 2009 г. В третью декаду апреля, после того как ЦБ уменьшил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%, максимальная ставка возобновила снижение, но в начале мая запуск банками депозитов с повышенной ставкой в рамках праздничных акций к 9 мая снова привел к росту показателя, пояснял Центробанк в обзоре «Финансовый пульс».

Сейчас Центробанк считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по размеру вкладов, не увеличивать ставки своих депозитов более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.

Во вторую декаду мая из топ-10 банков условия вкладов ухудшили банк «Открытие» и Совкомбанк. В «Открытии» максимальная ставка вкладов снизилась на 0,19 п. п. до 5,46% годовых, в Совкомбанке – на 0,9 п. п. до 5,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных