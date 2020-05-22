Максимальная ставка вкладов упала ниже 5,4%

Максимальная ставка вернулась к росту в конце марта после почти непрерывного снижения в течение нескольких месяцев. Значение в 5,15%, которого ставка достигла в начале марта, стало минимальным за всю историю расчета показателя с 2009 г. В третью декаду апреля, после того как ЦБ уменьшил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%, максимальная ставка возобновила снижение, но в начале мая запуск банками депозитов с повышенной ставкой в рамках праздничных акций к 9 мая снова привел к росту показателя, пояснял Центробанк в обзоре «Финансовый пульс».