Структуры Хотина допустили просрочку по долгу в $140 млн перед «Трастом»

Алексей Хотин помимо «Траста» также кредитовался в Альфа-банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке. В апреле 2019 г. Басманный суд Москвы отправил Хотина, бывшего председателя правления банка «Югра» Дмитрия Шиляева и бывшего президента «Югры» Алексея Нефедова под домашний арест по уголовному делу о растрате 7,5 млрд руб. В апреле 2020 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка «Югра») заморозило активы Хотина на сумму около 5,5 млрд руб. В середине мая АСВ подало в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании убытков с бывших руководителей банка «Югра» на сумму 1,7 млрд руб. и 197,5 млн руб.