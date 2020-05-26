Структуры Хотина допустили просрочку по долгу в $140 млн перед «Трастом»
По словам Соколова, задолженность группы Алексея Хотина перед банком составляет $140 млн, во втором квартале 2020 г. эти обязательства были просрочены. В 2018 г. банку «Траст» передали на баланс непрофильные активы трех банковских групп — «Открытия», Промсвязьбанка и Бинбанка, которые попали под санацию Центробанка. «Траст» как банк непрофильных активов должен обеспечить максимальный возврат этих средств, сократив тем самым потери Центробанка от санации.
Алексей Хотин помимо «Траста» также кредитовался в Альфа-банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке. В апреле 2019 г. Басманный суд Москвы отправил Хотина, бывшего председателя правления банка «Югра» Дмитрия Шиляева и бывшего президента «Югры» Алексея Нефедова под домашний арест по уголовному делу о растрате 7,5 млрд руб. В апреле 2020 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка «Югра») заморозило активы Хотина на сумму около 5,5 млрд руб. В середине мая АСВ подало в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании убытков с бывших руководителей банка «Югра» на сумму 1,7 млрд руб. и 197,5 млн руб.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 г., а через год, в сентябре 2018 г., Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал его банкротом. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб.