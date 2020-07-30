ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex

Такие компании нередко обманывают потребителей и выманивают у них деньги, понимая, что вернуть потерянные средства невозможно, предупреждает регулятор. Либо их услуга заключается в составлении и отправке в ЦБ или правоохранительные органы жалобы, которую потребитель вполне может написать сам, рассказали эксперты ЦБ. В ответе на запрос также сказано, что нередко оплата за услуги производится переводом денег на личную карту сотрудника компании, в таком случае доказать незаконность действий мошенников крайне сложно.