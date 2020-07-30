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ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex

Ведомости

В интернете растет количество рекламы нелегальных финансовых услуг, в том числе компаний, которые обещают вернуть потерянные на бирже деньги. Однако вместо обещанного потребитель может столкнуться с двойным обманом, сообщил представитель регулятора в ответ на запрос РБК. О росте жалоб россиян на компании, якобы помогающие вернуть деньги от недобросовестных игроков рынка ценных бумаг, сообщила Ассоциация форекс-дилеров (АФД). Эту информацию РБК подтвердили в ЦБ.

Такие компании нередко обманывают потребителей и выманивают у них деньги, понимая, что вернуть потерянные средства невозможно, предупреждает регулятор. Либо их услуга заключается в составлении и отправке в ЦБ или правоохранительные органы жалобы, которую потребитель вполне может написать сам, рассказали эксперты ЦБ. В ответе на запрос также сказано, что нередко оплата за услуги производится переводом денег на личную карту сотрудника компании, в таком случае доказать незаконность действий мошенников крайне сложно.

Руководитель АФД Евгений Машаров рассказал, что при выборе иностранного Forex-дилера потребитель лишается права на судебную защиту, но об этом не осведомлен, чем и пользуются «так называемые юристы». Он отметил, что в России работают только четыре площадки с лицензией Центробанка – «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных