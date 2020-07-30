ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex
В интернете растет количество рекламы нелегальных финансовых услуг, в том числе компаний, которые обещают вернуть потерянные на бирже деньги. Однако вместо обещанного потребитель может столкнуться с двойным обманом, сообщил представитель регулятора в ответ на запрос РБК. О росте жалоб россиян на компании, якобы помогающие вернуть деньги от недобросовестных игроков рынка ценных бумаг, сообщила Ассоциация форекс-дилеров (АФД). Эту информацию РБК подтвердили в ЦБ.
Такие компании нередко обманывают потребителей и выманивают у них деньги, понимая, что вернуть потерянные средства невозможно, предупреждает регулятор. Либо их услуга заключается в составлении и отправке в ЦБ или правоохранительные органы жалобы, которую потребитель вполне может написать сам, рассказали эксперты ЦБ. В ответе на запрос также сказано, что нередко оплата за услуги производится переводом денег на личную карту сотрудника компании, в таком случае доказать незаконность действий мошенников крайне сложно.
Руководитель АФД Евгений Машаров рассказал, что при выборе иностранного Forex-дилера потребитель лишается права на судебную защиту, но об этом не осведомлен, чем и пользуются «так называемые юристы». Он отметил, что в России работают только четыре площадки с лицензией Центробанка – «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс».