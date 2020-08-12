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В ПФР рассказали о прибавках к пенсии при достижении 80 лет

Ведомости

Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Ее размер для тех, кто потерял кормильца, составляет в 2020 г. 11 372,5 руб., сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 руб. С апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты», ‒ пояснили в ПФР. 

Накануне в ПФР напомнили, что при достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 г. фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 руб.

Ранее в ПФР сообщили, что в России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 279 руб. При этом накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных