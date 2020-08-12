В ПФР рассказали о прибавках к пенсии при достижении 80 лет
Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Ее размер для тех, кто потерял кормильца, составляет в 2020 г. 11 372,5 руб., сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 руб. С апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты», ‒ пояснили в ПФР.
Накануне в ПФР напомнили, что при достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 г. фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 руб.
Ранее в ПФР сообщили, что в России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 279 руб. При этом накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа.