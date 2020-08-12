В ПФР рассказали о прибавках к пенсии при достижении 80 лет

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 руб. С апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты», ‒ пояснили в ПФР.