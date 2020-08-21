ФАС выдала предупреждение Росбанку

Одно из условий бесплатного обслуживания пакетов услуг ‒ это поддержание определенных среднемесячных остатков средств клиента на счетах в банке. Нулевая комиссия по ряду пакетов услуг до ноября 2018 г. распространялась только на остатки на «Счетах» и «Сберегательных счетах», с начала 2019 г. к этому перечню был добавлен термин «Счета срочных вкладов».