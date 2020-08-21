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ФАС выдала предупреждение Росбанку

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Росбанку, усмотрев в его действиях признаки недобросовестного поведения, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Ведомство выдало банку предупреждение по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В ФАС России поступили материалы Банка России, которые указывают на признаки недобросовестного поведения ПАО «Росбанк» при информировании потребителей об условиях бесплатного обслуживания пакета банковских услуг «Золотой» и других пакетов», ‒ говорится в сообщении.

Одно из условий бесплатного обслуживания пакетов услуг ‒ это поддержание определенных среднемесячных остатков средств клиента на счетах в банке. Нулевая комиссия по ряду пакетов услуг до ноября 2018 г. распространялась только на остатки на «Счетах» и «Сберегательных счетах», с начала 2019 г. к этому перечню был добавлен термин «Счета срочных вкладов». 

Улучшенные условия Росбанк применял только для новых клиентов, не проинформировав об этом потребителей надлежащим образом, отметили в ФАС.

«Из размещенных на сайте и в личных кабинетах сведений действующие клиенты банка могли ошибочно посчитать, что размещение средств на счетах срочных вкладов сохранит им бесплатное обслуживание, и, соответственно, принять решение о переводе средств на вклады, исходя из более привлекательного процента. В результате такие клиенты были вынуждены оплатить комиссию за обслуживание», ‒ объяснили в ведомстве.

В соответствии с выданным предупреждением банк должен раскрыть на сайте полные условия обслуживания пакетов банковских услуг, внести изменения в типовые формы документов и тарифы, направленные в том числе на единообразное закрепление используемых терминов. Также он должен довести всю эту информацию до клиентов банка.

Предупреждение должно быть исполнено в течение 30 календарных дней с момента его получения банком, добавили в антимонопольной службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных