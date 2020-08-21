ФАС выдала предупреждение Росбанку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Росбанку, усмотрев в его действиях признаки недобросовестного поведения, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Ведомство выдало банку предупреждение по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В ФАС России поступили материалы Банка России, которые указывают на признаки недобросовестного поведения ПАО «Росбанк» при информировании потребителей об условиях бесплатного обслуживания пакета банковских услуг «Золотой» и других пакетов», ‒ говорится в сообщении.
Одно из условий бесплатного обслуживания пакетов услуг ‒ это поддержание определенных среднемесячных остатков средств клиента на счетах в банке. Нулевая комиссия по ряду пакетов услуг до ноября 2018 г. распространялась только на остатки на «Счетах» и «Сберегательных счетах», с начала 2019 г. к этому перечню был добавлен термин «Счета срочных вкладов».
Улучшенные условия Росбанк применял только для новых клиентов, не проинформировав об этом потребителей надлежащим образом, отметили в ФАС.
«Из размещенных на сайте и в личных кабинетах сведений действующие клиенты банка могли ошибочно посчитать, что размещение средств на счетах срочных вкладов сохранит им бесплатное обслуживание, и, соответственно, принять решение о переводе средств на вклады, исходя из более привлекательного процента. В результате такие клиенты были вынуждены оплатить комиссию за обслуживание», ‒ объяснили в ведомстве.
В соответствии с выданным предупреждением банк должен раскрыть на сайте полные условия обслуживания пакетов банковских услуг, внести изменения в типовые формы документов и тарифы, направленные в том числе на единообразное закрепление используемых терминов. Также он должен довести всю эту информацию до клиентов банка.
Предупреждение должно быть исполнено в течение 30 календарных дней с момента его получения банком, добавили в антимонопольной службе.