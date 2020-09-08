Костин заявил о нежелании госструктур привлекать частный капитал в инфраструктуру
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил об отсутствии желания у правительственных структур привлекать частные средства в проекты по развитию инфраструктуры. Об этом он сказал на Московском финансовом форуме, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Мы знаем, что сегодня в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 трлн денег частных инвесторов, которые должны были инвестировать. Мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги. Пример простой: мы полтора года проработали над проектом участия в ГЧП Москва ‒ Казань: строительство дороги. Сейчас нас оттуда очень плавно и жестко выкинули», ‒ сказал Костин.
По его словам, этот проект финансируется за счет государственных средств. Помимо этого Костин заявил, что не видит ни одного проекта, который государство предлагало бы бизнесу на базе государственно-частного партнерства. Отказ государства от возобновления таких проектов будет большой ошибкой, считает он.
Планируется, что новая скоростная дорога протяженностью 794 км пройдет от Москвы (пересечение с Северо-восточной хордой) до Казани и свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автодорог европейской части России (М-11, ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»).