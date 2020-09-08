Костин заявил о нежелании госструктур привлекать частный капитал в инфраструктуру

«Мы знаем, что сегодня в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 трлн денег частных инвесторов, которые должны были инвестировать. Мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги. Пример простой: мы полтора года проработали над проектом участия в ГЧП Москва ‒ Казань: строительство дороги. Сейчас нас оттуда очень плавно и жестко выкинули», ‒ сказал Костин.