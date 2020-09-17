Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи

Ведомости

Большинству россиян, которые обратились за деньгами в микрофинансовые институты (МФИ) в августе 2020 г., было меньше 30 лет, сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, доля молодежи среди всех клиентов составила 31,4%, что на 4,7 п. п. больше, чем в августе 2019 г., и на 1,7 п. п. больше, чем в марте 2020 г. – до введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что молодым людям сложнее получить кредит в банке, так как у них не всегда есть информативная кредитная история и стабильный доход. При этом МФИ относятся к этому потребительскому сегменту лояльнее.

Также Волков назвал одной из возможных причин роста доли молодежной аудитории среди клиентов МФИ увеличение популярности дистанционных каналов продаж микрозаймов во время карантина в стране. Эксперт пояснил, что такие каналы остаются востребованными и по сей день.

При этом раньше в сегменте микрофинансирования превалировала группа в возрасте от 30 до 39 лет – она составляла около 30%, следует из данных НБКИ. Впрочем, в августе она также увеличилась, но незначительно – на 0,8 п. п. по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года – до 30,4%.

Среди других возрастных групп доли тех, кто берет микрозаймы, в августе сократились. Меньше всего к МФИ обращались люди в возрасте от 50 до 59 лет. На них приходятся 10,5% от общего числа клиентов.

Сейчас рынок микрофинансирования продолжает восстанавливаться после падения в апреле, когда были введены ограничения из-за коронавируса. Тогда МФИ выдали на 35,1% меньше микрозаймов, чем в марте, – 1,02 млн. Однако затем показатель стал расти. В июле россияне получили 1,38 млн микрозаймов.

Ранее по теме: Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных