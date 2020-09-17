Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи

Большинству россиян, которые обратились за деньгами в микрофинансовые институты (МФИ) в августе 2020 г., было меньше 30 лет, сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, доля молодежи среди всех клиентов составила 31,4%, что на 4,7 п. п. больше, чем в августе 2019 г., и на 1,7 п. п. больше, чем в марте 2020 г. – до введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.