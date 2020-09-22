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Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

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Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует из данных финансового регулятора.

Так, к 1 сентября 2020 г. запасы золота в российских банках составили 121 т, что на 10,9% выше достигнутого в октябре 2019 г. предыдущего максимума в 109,1 т. К началу сентября объем инвестиций банков в золото достиг 567,86 млрд руб. В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию.

Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая. До этого, в период с ноября 2019 г. по апрель 2020 г., они активно снижались, а в апреле ЦБ вводил мораторий на покупку золота для резервов из-за пандемии коронавируса и транспортных сложностей.

Минимума запасы золота в российской банковской системе достигли в марте, упав до 25,2 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных