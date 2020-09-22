Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума
Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует из данных финансового регулятора.
Так, к 1 сентября 2020 г. запасы золота в российских банках составили 121 т, что на 10,9% выше достигнутого в октябре 2019 г. предыдущего максимума в 109,1 т. К началу сентября объем инвестиций банков в золото достиг 567,86 млрд руб. В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию.
Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая. До этого, в период с ноября 2019 г. по апрель 2020 г., они активно снижались, а в апреле ЦБ вводил мораторий на покупку золота для резервов из-за пандемии коронавируса и транспортных сложностей.
Минимума запасы золота в российской банковской системе достигли в марте, упав до 25,2 т.