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С транспортных карт могут снять запрет на пополнение наличными

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Депутаты Госдумы предложили вывести транспортные карты и карты для школьников из-под запрета на пополнение наличными. Такой проект поправок в закон «О национальной платежной системе» внесен на рассмотрение в Госдуму. Его разработала группа депутатов и сенаторов.

«Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов Российской Федерации», ‒ сказано в пояснительной записке к документу.

Авторы поправок также отметили, что на данный момент около 60‒70% анонимных транспортных и школьных карт пополняется через банки или платежных агентов и используется для проезда на общественном транспорте или оплаты услуг в образовательных учреждениях (чаще всего ‒ питания). Статистика оборота таких карт демонстрирует, что с их помощью россияне активно переходят к безналичному обороту, подчеркнули депутаты Госдумы.

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С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». Теперь пополнять анонимные электронные счета можно только банковской картой. Это нужно, чтобы иметь возможность узнать имя владельца счета. Предполагается, что нововведение поможет в борьбе с финансированием терроризма и распространением наркотиков.

При этом карты, пополняемые через транспортные организации или выпущенные ими, под действие закона не подпадают, так как в этом случае средства поступают не непрямую. Кроме того, 17 сентября Банк России продлил россиянам возможность пополнять неперсонифицированные электронные кошельки под транспортные и школьные карты наличными до 1 апреля 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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