С транспортных карт могут снять запрет на пополнение наличными

Авторы поправок также отметили, что на данный момент около 60‒70% анонимных транспортных и школьных карт пополняется через банки или платежных агентов и используется для проезда на общественном транспорте или оплаты услуг в образовательных учреждениях (чаще всего ‒ питания). Статистика оборота таких карт демонстрирует, что с их помощью россияне активно переходят к безналичному обороту, подчеркнули депутаты Госдумы.