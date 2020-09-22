С транспортных карт могут снять запрет на пополнение наличными
Депутаты Госдумы предложили вывести транспортные карты и карты для школьников из-под запрета на пополнение наличными. Такой проект поправок в закон «О национальной платежной системе» внесен на рассмотрение в Госдуму. Его разработала группа депутатов и сенаторов.
«Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов Российской Федерации», ‒ сказано в пояснительной записке к документу.
Авторы поправок также отметили, что на данный момент около 60‒70% анонимных транспортных и школьных карт пополняется через банки или платежных агентов и используется для проезда на общественном транспорте или оплаты услуг в образовательных учреждениях (чаще всего ‒ питания). Статистика оборота таких карт демонстрирует, что с их помощью россияне активно переходят к безналичному обороту, подчеркнули депутаты Госдумы.
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». Теперь пополнять анонимные электронные счета можно только банковской картой. Это нужно, чтобы иметь возможность узнать имя владельца счета. Предполагается, что нововведение поможет в борьбе с финансированием терроризма и распространением наркотиков.
При этом карты, пополняемые через транспортные организации или выпущенные ими, под действие закона не подпадают, так как в этом случае средства поступают не непрямую. Кроме того, 17 сентября Банк России продлил россиянам возможность пополнять неперсонифицированные электронные кошельки под транспортные и школьные карты наличными до 1 апреля 2021 г.