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Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

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Министр финансов России Антон Силуанов стал главой наблюдательного совета Сбербанка. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции глава кредитной организации Герман Греф.

«По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации», ‒ сказал Греф.

Ранее сегодня акционеры Сбербанка в ходе годового собрания избрали новый состав набсовета. Помимо Силуанова и Грефа в него вошли бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, основатель компании ru-Net Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис, экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор «Сколтеха» Александр Кулешов, экс-первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, помощник президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению Сбербанка Надя Уэллс.

Также сегодня акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2019 г. по МСФО в размере 422,4 млрд руб., что стало рекордной суммой в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных