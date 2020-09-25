Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Ранее сегодня акционеры Сбербанка в ходе годового собрания избрали новый состав набсовета. Помимо Силуанова и Грефа в него вошли бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, основатель компании ru-Net Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис, экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор «Сколтеха» Александр Кулешов, экс-первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, помощник президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению Сбербанка Надя Уэллс.